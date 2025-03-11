Суд обязал мэрию Омска вернуть «Кедру» 4,5 миллиона за землю в парке. Стали известны подробности судебного решения о возврате в муниципальную собственность участка в парке имени 30-летия ВЛКСМ.
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Суд обязал мэрию Омска вернуть «Кедру» 4,5 миллиона за землю в парке. Стали известны подробности судебного решения о возврате в муниципальную собственность участка в парке имени 30-летия ВЛКСМ.