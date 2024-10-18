Украинский посол в Лондоне и экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, выступая в Королевском институте международных отношений (признан в России нежелательной организацией), не смог объясниться на английском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии