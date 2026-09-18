Массированная атака на Москву! За ночь сбиты 629 беспилотников, в сторону столицы шли 350, сбиты на подлете 64

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону московского региона направлялись 350 из них (с 8 вечера до 8 утра).
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