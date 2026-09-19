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Царьград

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Стоматолог Дмитрова предупредила об опасности кислых продуктов для зубов

Стоматолог Дмитрова предупредила об опасности кислых продуктов для зубов

Главный врач стоматологического отделения «АО Медицина» Алина Дмитрова сообщила, что кислые продукты, такие как цитрусовые и вино, могут вызывать эрозию зубной эмали.

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