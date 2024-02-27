Запад решил судьбу замороженных активов России: Деньги вернут, но есть условие

Станислав Магдалинов "...займутся организацией...в своих странах..."?Там уже нечем заниматься.Помните,ещё при Тэтчер закрывали шахты?А Меркеле обещала закрыть последнюю шахту в 2018-м (видимо рассчитывая к этому времени на донбасские ресурсы?).Вот и ихний "министр отдыха" Барель проговорился,что у них де- сад,типа зона отдыха,а остальной мир-джунгли,зона труда.Ну уж прозрачней намека не надо.

Станислав Магдалинов Ну как же!Партнёры!Заманчивые проценты.Кудрин как-то по ТВ сказал:"Надёжные вложения..." и т д.У Путина спросили,что за херня,а он: мня-мля,Кудрин же спец,У-ууу,знает что делает!Хотя Кисссинжир заметил о этих персонажах,высказав мнение об "ваших и наших элитах" Вот и создаётся впечатление,что наши элиты собираются жить "там", а оказались наивными и доверчивыми.