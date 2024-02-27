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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Запад решил судьбу замороженных активов России: Деньги вернут, но есть условие

Запад решил судьбу замороженных активов России: Деньги вернут, но есть условие

Царьград Nikolay Gyngazov/Globallookpress Запад решил судьбу замороженных активов России.

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Комментарии
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Станислав Магдалинов
&quot;...займутся организацией...в своих странах...&quot;?Там уже нечем заниматься.Помните,ещё при Тэтчер закрывали шахты?А Меркеле обещала закрыть последнюю шахту в 2018-м (видимо рассчитывая к этому времени на донбасские ресурсы?).Вот и ихний &quot;министр отдыха&quot; Барель проговорился,что у них де- сад,типа зона отдыха,а остальной мир-джунгли,зона труда.Ну уж прозрачней намека не надо.
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4 час.
Станислав Магдалинов
Ну как же!Партнёры!Заманчивые проценты.Кудрин как-то по ТВ сказал:&quot;Надёжные вложения...&quot; и т д.У Путина спросили,что за херня,а он: мня-мля,Кудрин же спец,У-ууу,знает что делает!Хотя Кисссинжир заметил о этих персонажах,высказав мнение об &quot;ваших и наших элитах&quot; Вот и создаётся впечатление,что наши элиты собираются жить &quot;там&quot;, а оказались наивными и доверчивыми.
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4 час.
dverry garry
У ГЕЙропейских дебилов что то с головушкой?
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1 час.

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