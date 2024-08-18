Четыре человека пострадали за сутки из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в воскресенье, 18 августа, предоставил информацию о том, что за минувшие сутки при атаках Вооруженных сил Украины на регион пострадали четыре человека.
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