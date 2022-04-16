Парламентская газета

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Президент подписал ряд «антисанкционных» законов

Президент подписал ряд «антисанкционных» законов

Президент России Владимир Путин подписал закон закон о поддержке заказчиков и участников госзакупок в условиях санкционного давления, а также ряд других законов, направленных на поддержку отечественной экономики в условиях внешнего давления.

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