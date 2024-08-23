Компания Dongfeng начала продажи кроссовера с бесступентатой трансмиссией и с полным «фаршем» за 1,75 млн рубС 2022 года китайские бренды стали дистанцироваться от массового сегмента и постарались переместиться в освободившуюся нишу премиальных авто с высокой маржинальностью.
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