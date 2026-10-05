Иммунитета к вирусам нет: новые штаммы гриппа распространяются по России

В Минздраве раскрыли опасность новых штаммов гриппа. У граждан нет иммунитета к вирусам.Граждан России предупредили о новых штаммах вирусов гриппа, которые уже "пришли" в Россию.
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