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Царьград

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Иммунитета к вирусам нет: новые штаммы гриппа распространяются по России

Иммунитета к вирусам нет: новые штаммы гриппа распространяются по России

В Минздраве раскрыли опасность новых штаммов гриппа. У граждан нет иммунитета к вирусам.Граждан России предупредили о новых штаммах вирусов гриппа, которые уже "пришли" в Россию.

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