Бочаров: Эр-Рияду невыгодны разговоры о создании ядерного оружия

Программный менеджер РСМД Иван Бочаров прокомментировал RTVI американо-саудовскую ядерную сделкуПрезидент США Дональд Трамп одобрил 30-летнее соглашение с Саудовской Аравией о развитии гражданской ядерной программы королевства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии