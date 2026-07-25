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Политика как она есть

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МИД России назвал удар ВСУ по Кирилловке террористической войной

МИД России назвал удар ВСУ по Кирилловке террористической войной

Киев не может достичь побед на поле боя, поэтому использует полученное от западных партнеров вооружение для террористической войны, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает RT.

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