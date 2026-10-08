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Царьград

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Гендиректор Росатома подтвердил успешные испытания на АЭС "Аккую"

Гендиректор Росатома подтвердил успешные испытания на АЭС "Аккую"

На строящейся АЭС "Аккую" в Турции успешно завершились гидравлические испытания энергоблока №1. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил надежность оборудования, что приближает физический запуск реактора, запланированный на конец 2026 года.

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