Чёрное золото Мангистау – это не только ценное топливо

Как известно, борьба в мировом масштабе за данный топливный ресурс ведётся нешуточная. Несмотря на то что нефтяные пласты часто залегают очень глубоко и в труднодоступных местах – в пустынях, под толщей воды, в тундре и на арктическом шельфе, каждой стране хочется обладать этими залежами, так как экономика государства зависит от наличия нефтеносных месторождений больше, чем от любых других.
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