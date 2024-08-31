Чёрное золото Мангистау – это не только ценное топливо

Как известно, борьба в мировом масштабе за данный топливный ресурс ведётся нешуточная. Несмотря на то что нефтяные пласты часто залегают очень глубоко и в труднодоступных местах – в пустынях, под толщей воды, в тундре и на арктическом шельфе, каждой стране хочется обладать этими залежами, так как экономика государства зависит от наличия нефтеносных месторождений больше, чем от любых других.