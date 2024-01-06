За ноябрь 2023 года розничные продажи в ФРГ упали 2,5%

Немецкое управление статистики Destatis сообщило, что за ноябрь 2023 года розничные продажи в ФРГ снизились на 2,5% относительно октября, хотя так называемый консенсус-прогноз от аналитического агентства Trading Economics (США) ранее предрекал спал только 0,1%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии