Папа Римский пытается утихомирить петушистого Макрона, но это не очень помогает

﻿﻿В мирных переговорах между Россией и Украиной появился новый посредник — Ватикан. Официальное издание Ватикана Vatican News сообщило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил вопрос прекращения огня с архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарем Ватикана по связям с государствами и международными организациями (и фактически министром иностранных дел).