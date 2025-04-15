На пороге грандиозной катастрофы. Миру грозит конец света. И это не байки

Конец света приближается со стороны Антарктики, которая может растаять и погубить всё живое.Выяснилось, что мировые учёные бьют тревогу и выражают серьёзную обеспокоенность по поводу таяния антарктических ледовых масс, в результате чего нашу планету ждёт экологическая катастрофа.
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