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«Мы спортсмены, а не солдаты». Что кроется за нежеланием Норвегии видеть россиян на этапах Кубка мира?

«Мы спортсмены, а не солдаты». Что кроется за нежеланием Норвегии видеть россиян на этапах Кубка мира?

Лыжные гонки Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила все этапы Кубка мира по лыжным гонкам, которые должны были состояться в России, и запретила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом РФ.

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