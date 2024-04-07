Имя: Элли Фамилия: Брук Полное имя: Элли Брук Национальность: американец Родилась: 7 июля 1993 г. Страна: Сан-Антонио, Техас, США Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Светло-коричневый Размеры: (США) 33-25-34 (ЕС) 84-63,5-86 Рост: 4,11; 150 см Размер платья: (США) 6 Размер обуви: (США) 6 Инстаграм Элли Брук – @allybrooke #Ally #Brooke.
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