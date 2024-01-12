Почему 12 января нужно отказаться от соли: что можно и что нельзя делать в праздник святой Анисии Солунской и Анисии Желудочницы Алёна Юрьева12 января приносит в нашу жизнь особый свет и радость, вспоминая житие святой Анисии Солунской.