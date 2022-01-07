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Роспотребнадзор: в РФ есть случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Роспотребнадзор: в РФ есть случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом

В частности, в октябре такую болезнь перенесла беременная женщина в Севастополе. «О случаях одновременного выявления коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа мы знали почти с самого начала пандемии.

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