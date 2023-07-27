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Минтруд раскрыл средний размер пенсии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Минтруд раскрыл средний размер пенсии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Средний размер пенсионных выплат в новых регионах России сейчас составляет 17,79 тысячи рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на федеральный закон «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан новых субъектов».

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