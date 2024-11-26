Том Хэнкс и постапокалипсис. Топ-10 фильмов декабря 2024 года в кинотеатрах России

Главными премьерами месяца будут российский постапокалипсис "Последний Ронин", новый фильм Роберта Земекиса и лента о Домовёнке Кузе Традиционно в декабре люди пытаются где-нибудь найти новогоднее настроение.
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