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В Ростовской области прекратили поиски участника СВО, пропавшего без вести в апреле прошлого года

В Ростовской области прекратили поиски участника СВО, пропавшего без вести в апреле прошлого года

Его искали почти 10 месяцев, а нашли тело героя под Марьинкой вместе с нагрудным жетоном.26-летнего жителя Батайска Ростовской области Вадима Мозгового родственники искали с апреля прошлого года, после того, как он перестал звонить домой почти каждый день.

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