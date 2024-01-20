В Ростовской области прекратили поиски участника СВО, пропавшего без вести в апреле прошлого года

Его искали почти 10 месяцев, а нашли тело героя под Марьинкой вместе с нагрудным жетоном.26-летнего жителя Батайска Ростовской области Вадима Мозгового родственники искали с апреля прошлого года, после того, как он перестал звонить домой почти каждый день.
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