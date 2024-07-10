Украина обеспечит альянс живой силой, стратегической глубиной и боевым опытом.
В США попытались доказать, что НАТО нуждается в Украине
Комментарии
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Н
Николай
Ещё бы: штаты и Гейропа столько денег в неё вбухали, надо как-то отбивать!
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15 час.
Житель Империи
У всякого диванного вояки свои хотелки, тут мнение ещё одного такого. Только для этого Россия должна каритулировать, чего никогда не случится! Да и где он насчитал 35 миллионов, отсилы 20 осталось.
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12 час.
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