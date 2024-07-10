В США попытались доказать, что НАТО нуждается в Украине

Ещё бы: штаты и Гейропа столько денег в неё вбухали, надо как-то отбивать!

Житель Империи

У всякого диванного вояки свои хотелки, тут мнение ещё одного такого. Только для этого Россия должна каритулировать, чего никогда не случится! Да и где он насчитал 35 миллионов, отсилы 20 осталось.