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Макгрегор предупредил о негативных последствиях втягивания США в конфликт на Ближнем Востоке

Макгрегор предупредил о негативных последствиях втягивания США в конфликт на Ближнем Востоке

Действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом, а также значительное число американских законодателей хотят получить более $100 млрд и потратить большую часть этих огромных денег на чужие войны.

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