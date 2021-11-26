FIGC хочет натурализовать бразильцев Луиса Фелипе, Ибанеса и Жоао Педро к стыковым матчам Италии

Президент федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина рассказал о намерении натурализовать трех игроков для национальной команды к марту 2022 года, когда состоятся стыковые матчи за выход на ЧМ-2022.

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