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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Фефелова: «Я играю на фортепиано, окончила музыкальную школу в этом году»

Российская фигуристка Мария Фефелова , выступающая в танцах на льду с Артемом Валовым , рассказала, что окончила музыкальную школу.

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