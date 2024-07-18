Кургинян заявил о недопустимости дезинформирования президента бюрократией

Необходимо создать в России такую элитную конфигурацию, при которой у бюрократии не будет желания дезинформировать президента РФ Владимира Путина, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 16 июля в интервью телеканалу БелТА.