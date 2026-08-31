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Регионы России

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Минобороны России сбило четыре беспилотника, летевших на Москву

Минобороны России сбило четыре беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся на столицу.

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