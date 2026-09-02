Росатом завершает переход судна по Севморпути для работ в Арктике

Первое дноуглубительное судно от "Гидрографического предприятия" завершает свой переход по Северному морскому пути и скоро начнет работу в Обской губе, заявил представитель Росатома Владимир Панов на Восточном экономическом форуме, проходящем с 1 по 4 сентября.