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Царьград

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Росатом завершает переход судна по Севморпути для работ в Арктике

Росатом завершает переход судна по Севморпути для работ в Арктике

Первое дноуглубительное судно от "Гидрографического предприятия" завершает свой переход по Северному морскому пути и скоро начнет работу в Обской губе, заявил представитель Росатома Владимир Панов на Восточном экономическом форуме, проходящем с 1 по 4 сентября.

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