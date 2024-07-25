Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Лаос на ежегодную министерскую встречу АСЕАН. И первым делом встретился с китайским коллегой, который буквально накануне вел переговоры с министром иностранных дел Украины — Кулеба там даже заговорил о мире.
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