Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Лаос на ежегодную министерскую встречу АСЕАН. И первым делом встретился с китайским коллегой, который буквально накануне вел переговоры с министром иностранных дел Украины — Кулеба там даже заговорил о мире.