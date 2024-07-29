В Омске выставили на продажу «Пиратский остров» с яхт-клубом. Готовый бизнес оценили в 120 миллионов рублей.
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В Омске выставили на продажу «Пиратский остров» с яхт-клубом. Готовый бизнес оценили в 120 миллионов рублей.