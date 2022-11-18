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Себастьян Коу о восстановлении статуса ВФЛА: «Процесс не закончится до тех пор, пока целевая группа не будет удовлетворена результатами»

Глава World Athletics Себастьян Коу высказался о восстановлении статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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