🪖 Больше 350 тысяч человек посетили выставку трофейной военной техники в Москве На Поклонной горе она открылась 1 мая.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🪖 Больше 350 тысяч человек посетили выставку трофейной военной техники в Москве На Поклонной горе она открылась 1 мая.