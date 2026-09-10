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Dogecoin сталкивается с беспрецедентным сопротивлением из-за изменения динамики рынка

Dogecoin сталкивается с беспрецедентным сопротивлением из-за изменения динамики рынка

Dogecoin 10 сентября цена снизилось почти на 4%, приблизившись к отметке $0,086. На этот спад повлияла неспособность прорваться через ключевую зону технического сопротивления в сочетании с ликвидацией длинных позиций с использованием заемных средств.

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