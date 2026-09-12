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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич: «Хочу передать своим детям ощущение нормальности, ценности своих родителей»

Никола Йокич поделился воспоминаниями о юности и ролью семьи в его жизни. «У нас были поздние баскетбольные тренировки, которые заканчивались в 10-11 часов вечера.

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