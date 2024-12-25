«5,7 мең сум». Киләсе елга кемнәргә иң күп больничный түлиләр?

2025 елда больничныйның максималь күләме көненә 5,7 мең сум була. Бу турыда РИА Новости хәбәр итте. Әлеге сумманы алу өчен, хезмәткәр 2023 елда – 160 мең сум, 2024 елда 185 мең сум керем алган булырга тиеш.
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