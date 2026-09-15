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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вероятность чемпионства «Ливерпуля» упала в 4 раза с начала сезона. Мерсисайдцы выиграли 1 из 4 матчей АПЛ

Букмекеры значительно снизили шансы « Ливерпуля » на победу в чемпионате Англии . Команда Андони Ираолы набрала победила лишь в 1 из 4 матчей на старте сезона АПЛ.

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