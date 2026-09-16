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«Новая партия»: как в Казахстане устроен серый рынок филиппинских нянь

«Новая партия»: как в Казахстане устроен серый рынок филиппинских нянь

В Казахстане вырос закрытый рынок филиппинских нянь: объявления о «новых партиях», цены от 800 долларов, рабочий день по 12–14 часов и обязанности «пять в одном».

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