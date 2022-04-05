Происшествия

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В Брянске сотрудники ДПС спасли девушку от вооруженного ножом грабителя

В Брянске сотрудники ДПС спасли девушку от вооруженного ножом грабителя

Инцидент произошел на территории Володарского района Брянска. Жертвой грабителя стала возвращавшаяся домой с работы местная жительница.

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