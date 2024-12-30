Певица Рианна в шапке-ушанке пришла за продуктами перед Новым годом. Об этом сообщает Just Jared. Рианна отправилась в супермаркет в синих джинсах, черной футболке с принтом, кожаном бомбере и замшевых ботинках.
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