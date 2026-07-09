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Акции MARA выросли на 14% после объявления о планах по созданию кампуса для ИИ и BTC-майнинга в Техасе

Акции MARA выросли на 14% после объявления о планах по созданию кампуса для ИИ и BTC-майнинга в Техасе

Акции MARA Holdings выросли примерно на 14% в начале торгов в четверг после того, как компания объявила о планах приобрести земельный участок площадью 1200 акров в Техасе, пригодный для размещения центров обработки данных.

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