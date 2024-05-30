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Несекретные материалы

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ВС РФ отбили комбинированную атаку на Крымский мост

ВС РФ отбили комбинированную атаку на Крымский мост

В ночь на 30 мая киевский режим предпринял очередную комбинированную атаку против России. В процессе отражения воздушного нападения на объекты транспортной инфраструктуры в Керчи пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный – повреждено остекление надстроек.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Я тётенька, многого не понимаю,но как бы хотелось,чтобы пиндосских разведчиков ,зависшими над нами, начали сбивать .Без оглядки,понравится ли это глобальному западу.израиловка шарашит по мирным несчастным палестинцам и плюёт на всё мировое сообщество,и что им сделали...ничё!!! Хуситы хусячат по всем кроме нас ...и чё??? А нам уж точно НИКТО НИЧЕГО не сделает!!!
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15 час.
Александр
Для этого нужно иметь волю! И решительность! А не мямлить как нас в очередной раз обманули!
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8 час.
ВТ
Василий Топчий
👍🤝
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8 час.

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