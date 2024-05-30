ВС РФ отбили комбинированную атаку на Крымский мост

Пульхерия Djem

Я тётенька, многого не понимаю,но как бы хотелось,чтобы пиндосских разведчиков ,зависшими над нами, начали сбивать .Без оглядки,понравится ли это глобальному западу.израиловка шарашит по мирным несчастным палестинцам и плюёт на всё мировое сообщество,и что им сделали...ничё!!! Хуситы хусячат по всем кроме нас ...и чё??? А нам уж точно НИКТО НИЧЕГО не сделает!!!