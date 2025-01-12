Сила в правде
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Сила в правде

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Бывшее руководство «Роснано» нанесло ущерб на 200 млрд рублей

Бывшее руководство «Роснано» нанесло ущерб на 200 млрд рублей

Директор по особым поручениям АО «Роснано» Евгений Фролов сообщил, что оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» превысил 200 млрд рублей, возбуждены уголовные дела на сумму более 43 млрд рублей.

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