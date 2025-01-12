Бывшее руководство «Роснано» нанесло ущерб на 200 млрд рублей

Директор по особым поручениям АО «Роснано» Евгений Фролов сообщил, что оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» превысил 200 млрд рублей, возбуждены уголовные дела на сумму более 43 млрд рублей.
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