RTVI: в Казахстане банкиры потребовали у клиентов отказаться от экспорта в РФ

В Казахстане коммерческие банки стали требовать от клиентов отказа от контрактов с Россией. Глава Национального банка Тимур Сулейменов усмотрел в этом признаки «избыточных опасений и проверочных процедур», сообщил RTVI.
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