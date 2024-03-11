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Закон, порядок, государство

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Сотрудники уголовного розыска задержали в Московской области лжесоцработниц, подозреваемых в краже денег у пенсионерки

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержали ранее судимых 22-летнюю жительницу Подмосковья и 31-летнюю уроженку Республики Украина, подозреваемых в совершении кражи.

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Boris Borisov
Почему у наших &quot;бедных&quot; пенсионеров меньше миллиона никогда не крадут ?
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