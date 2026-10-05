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5 популярных советских актёров, чьи последние годы прошли в нужде и одиночестве

5 популярных советских актёров, чьи последние годы прошли в нужде и одиночестве

Их лица знакомы нескольким поколениям зрителей, а реплики давно ушли в народ. Но последние годы жизни этих советских артистов оказались совсем не похожи на их славу: скромные пенсии, болезни, одиночество и редкие гости рядом.

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