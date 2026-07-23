ФРГ одобрила проект по производству ядерного топлива при участии "Росатома"

www.globallookpress.com/Michael Nitzschke Власти Германии дали зеленый свет расширению завода по производству ядерного топлива в Нижней Саксонии с использованием технологий и лицензий российской госкорпорации "Росатом".
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