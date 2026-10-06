Минфин спрогнозировал дефицит бюджета на 2027-2029 годы

Дефицит федерального бюджета России в 2027 году составит 5 443,2 млрд рублей, или 2,2% ВВП, а к 2029 году снизится до 1,9% ВВП.
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