Не подходят F-16: почему взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для истребителей Евгения КомароваВоенные эксперты высказали опасения относительно возможности Вооруженных сил Украины воспользоваться истребителями F-16.
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